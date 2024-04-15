У Хмельницькому 16 квітня мешканці п’яти мікрорайонів залишаться без води
Аварійні роботи триватимуть з 10:00 до 20:00
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У вівторок, 16 квітня, мешканці п’яти мікрорайонів і декількох вулиць Хмельницького залишаться без водопостачання. Про це повідомили в МКП «Хмельницькводоканал».
У зв’язку з ремонтом водопроводу з 10:00 до 20:00 водопостачання повністю припинять для мешканців:
- мікрорайону Книжківці;
- мікрорайону Дубове;
- мікрорайону Лезневе;
- мікрорайону Східного (Ближнє Ракове);
- мікрорайону Заготзерна;
- вул. Пілотської;
- вул. Чорновола;
- Старокостянтинівського шосе;
- вул. Зарічанської (від Старокостянтинівського шосе до вул. Свободи).
У «Хмельницькводоканал» додали, що у центральній частині міста можливі перебої холодного водопостачання й знижений тиск напору.
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