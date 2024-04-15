У вівторок, 16 квітня, мешканці п’яти мікрорайонів і декількох вулиць Хмельницького залишаться без водопостачання. Про це повідомили в МКП «Хмельницькводоканал».

У зв’язку з ремонтом водопроводу з 10:00 до 20:00 водопостачання повністю припинять для мешканців:

мікрорайону Книжківці;

мікрорайону Дубове;

мікрорайону Лезневе;

мікрорайону Східного (Ближнє Ракове);

мікрорайону Заготзерна;

вул. Пілотської;

вул. Чорновола;

Старокостянтинівського шосе;

вул. Зарічанської (від Старокостянтинівського шосе до вул. Свободи).

У «Хмельницькводоканал» додали, що у центральній частині міста можливі перебої холодного водопостачання й знижений тиск напору.