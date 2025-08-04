Дитину знайшли біля смітників на вулиці Тернопільській у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 37-річній жінці, яка залишила новонародженого сина поблизу сміттєвих контейнерів. Дитина вижила завдяки перехожим, які вчасно її виявили та викликали «швидку». За скоєне обвинуваченій призначили два роки іспитового терміну.

Подія сталася 15 січня близько 19:50. Місцеві жителі повідомили поліції, що виявили поблизу сміттєвих баків на вулиці Тернопільській новонароджену дитину у поліетиленовому пакеті. Хлопчика госпіталізували й після покращення стану – передали під опіку в дитячий будинок. Правоохоронці також встановили матір дитини – 36-річну місцеву жительку, яка перебувала у лікарні з післяпологовою кровотечею.

За інформацією «Суспільного», судове засідання у справі відбулося 28 липня. Суддя Світлана Данькова розповіла, що врахувала до помʼякшувальних обставин ті факти, що на утриманні в обвинуваченої є двоє неповнолітніх дітей віком 2 і 9 років, а їхній батько – безвісти зниклий.

Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, вчинене матір’ю щодо новонародженої дитини). Проте замість основного покарання призначили два роки умовно. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.