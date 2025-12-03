Лікарі застосували рідкісний метод лікування

Фахівці Хмельницького обласного серцево-судинного центру успішно прооперували 61-річного пацієнта, який тривалий час страждав на переміжну кульгавість. Захворювання викликало ішемію ніг (патологічний стан, що характеризується недостатнім кровопостачанням певної ділянки, – ред.) і загрожувало ампутацією. Після хірургічного втручання стан чоловіка значно покращився. Про це повідомила 3 грудня пресслужба медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, 61-річний мешканець Кам’янця-Подільського звернувся зі скаргами на сильний біль у ногах при ходьбі більше 150 метрів. Чоловік тривалий час мав симптоми переміжної кульгавості, однак не лікувався.

Під час обстеження у пацієнта виявили облітерувальний атеросклероз артерій нижніх кінцівок із повним перекриттям стегнової та підколінної артерій. Такий стан спричиняє тяжку ішемію ноги та може призвести до ампутації.

Медики планували стандартне малоінвазивне втручання через стегнову артерію, однак через значне ураження судин виконати його не вдалося. Після повторного обговорення тактики операційна бригада застосувала нетиповий доступ – через задню великогомілкову артерію. Такий метод використовують рідко, але у цьому випадку він був єдиним можливим.

Лікарі успішно розширили судину і відновили нормальний кровотік у нозі.

Через місяць пацієнт прийшов на контрольний огляд. Чоловік розповів, що почувається значно краще та вже працевлаштувався водієм.