Операція минула успішно, і вже за кілька днів жінку виписали додому

Фахівці Волинської обласної клінічної лікарні провели складну операцію 93-річній пацієнтці з повним випадінням внутрішніх статевих органів. Стан пацієнтки значно покращився, її вже виписали додому. Про це повідомив 24 листопада речник медзакладу Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його інформацією, жінка багато років відкладала лікування, попри сильний біль, проблеми із сечовипусканням та неможливість нормально сидіти. Коли стан суттєво погіршився, вона звернулася до обласної лікарні. Медики зазначають, що через повне випадіння органів і порушення роботи сечового міхура пацієнтці була потрібна термінова операція – пластика передньої та задньої стінок піхви, пластика сечового міхура та вагінальна гістеректомія (хірургічне видалення матки, – ред.).

Попри поважний вік і наявність цукрового діабету, важких супутніх захворювань у пацієнтки не було, що дозволило безпечно провести втручання. Операція минула успішно, і вже за кілька днів жінку виписали додому.

За словами медиків, захворювання у пацієнтки діагностували десять років тому, однак вона не зверталася по допомогу, сподіваючись, що симптоми минуть самі. У лікарні наголошують, що вагінальний пролапс без лікування лише прогресує й може призвести до опущення сечового міхура та кишківника.

До групи ризику належать жінки в постменопаузі, ті, хто мав двоє і більше природних пологів, зазнають тривалих фізичних навантажень, мають надмірну вагу або генетичні схильності. На III-IV стадіях захворювання хірургічне втручання є єдиним ефективним методом лікування.

Завідувач відділення гінекології Юрій Герус зазначає, що останніми роками пацієнтки з такими патологіями суттєво «помолодшали». Щороку у відділенні проводять понад 90 подібних операцій, вони становлять третину всіх хірургічних втручань. Післяопераційний період зазвичай триває близько тижня.