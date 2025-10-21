Волинянка народила доньку на 23-му тижні вагітності

Спеціалісти Волинської обласної дитячої клінічної лікарні виходили немовля, яке народилося з вагою лише 550 г. Дівчинка два місяці провела у реанімації, ще три – на стаціонарному лікуванні. Нині вона здорова та добре розвивається. Про це повідомила 21 жовтня пресслужба медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, у жовтні 2024 року у волинянки Юлії Синюк розпочалися передчасні пологи на 23-му тижні вагітності. Жінка народила доньку Богдану, яка важила лише 550 г і мала 30 см зросту. Дівчинка два місяці перебувала на штучній вентиляції легень.

«Перші місяці перебування дитини в реанімації – дуже важкі, тривожні. Ще місяць ми разом лікувалися у відділенні неонатології та лише в січні вирушили додому з перинатального центру. Одразу ж з Богданою почали працювати спеціалісти Волинської обласної дитячої клінічної лікарні», – розповіла мама дівчинки.

У новонародженої були затримки в розвитку, тож її навчали тримати голову, перевертатися, тягнутися до іграшок та захоплювати їх, сидіти з опорою на руки. З Богданою регулярно займається фізичний терапевт та ерготерапевт, вона проходить обстеження та необхідні процедури. Зараз дівчинка вже рухлива, перевертається зі спини на живіт і назад, повзає. Важить сім кілограмів.

Як раніше інформували у медзакладі, зазвичай за фізичним розвитком передчасно народжених дітей необхідно спостерігати щонайменше до трьох років.