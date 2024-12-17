Департамент охорони здоров’я Хмельницької ОДА очолив Андрій Нечипорук

У Хмельницькому представили нового директора департаменту охорони здоров’я – Андрія Нечипорука. Він замінив на посаді Олександра Завроцького, якого звільнили через зловживання обласної медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомили 17 грудня у Хмельницькій ОДА.

До призначення 49-річний Андрій Нечипорук був головним лікарем Шепетівського центру первинної медико-санітарної допомоги. У липні цього року посадовець отримав подяку від Міністерства охорони здоровʼя України.

Згідно з декларацією про доходи за 2023 рік, у власності сім’ї Андрія Нечипорука є дві квартири, чотири земельні ділянки та амбулаторія загальної практики сімейної медицини в Шепетівці. Упродовж минулого року посадовець отримав 1,2 млн грн доходу.

Додамо, що Андрій Нечипорук замінив Олександра Завроцького, який очолював департамент більше трьох років і звільнився через скандал із МСЕК наприкінці жовтня. Після цього обов’язки керівника тимчасово виконувала його заступниця Тетяна Косовська.