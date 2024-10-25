Олександр Завроцький перебував на посаді директора департаменту з 2021 року

Голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького. Відповідне рішення посадовець аргументував неналежною координацією роботи обласної медико-соціальної експертної комісії.

«Звільнив директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького... Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення», – написав 24 жовтня Сергій Тюрін у Facebook.

Зловживання, про які згадує Сергій Тюрін, стосуються викриття голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, підозрюваної у фіктивному оформленні інвалідності ухилянтам. 4 жовтня слідчі провели обшуки вдома у посадовиці, під час яких знайшли 6 млн доларів готівкою. Крім того, зʼясувалося, що вона допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Відтак, після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність.

У Хмельницькій ОВА уточнили ZAXID.NET, що обовʼязки 58-річного Олександра Завроцького тимчасово виконує його заступниця Тетяна Косовська.

Додамо, що Олександр Завроцький був директором департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА з 2021 року. Посадовець розпочав свою професійну діяльність у 1988 році. З тих пір він займав різні посади, серед яких: лікар-фахівець військової частини, старший ординатор терапевтичного відділення, заступник начальника госпіталю з медичної частини, начальник госпіталю військової частини. У 2015 році отримав звання «Заслужений лікар України».