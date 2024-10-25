Директора департаменту охорони здоров’я Хмельниччини звільнили через зловживання МСЕК
Обовʼязки Олександра Завроцького тимчасово виконує його заступниця Тетяна Косовська
Голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін звільнив директора департаменту охорони здоров'я Олександра Завроцького. Відповідне рішення посадовець аргументував неналежною координацією роботи обласної медико-соціальної експертної комісії.
«Звільнив директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександра Завроцького... Медико-соціальна експертиза має проводитися прозоро і справедливо, бути орієнтованою на людину. Зловживанням в ній не має бути місця. Очевидно, що координація з цих питань виконувалась на неналежному рівні. Тому прийняті відповідні кадрові рішення», – написав 24 жовтня Сергій Тюрін у Facebook.
Зловживання, про які згадує Сергій Тюрін, стосуються викриття голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, підозрюваної у фіктивному оформленні інвалідності ухилянтам. 4 жовтня слідчі провели обшуки вдома у посадовиці, під час яких знайшли 6 млн доларів готівкою. Крім того, зʼясувалося, що вона допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Відтак, після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність.
У Хмельницькій ОВА уточнили ZAXID.NET, що обовʼязки 58-річного Олександра Завроцького тимчасово виконує його заступниця Тетяна Косовська.
Додамо, що Олександр Завроцький був директором департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА з 2021 року. Посадовець розпочав свою професійну діяльність у 1988 році. З тих пір він займав різні посади, серед яких: лікар-фахівець військової частини, старший ординатор терапевтичного відділення, заступник начальника госпіталю з медичної частини, начальник госпіталю військової частини. У 2015 році отримав звання «Заслужений лікар України».