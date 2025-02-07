СБУ викрила 32-річного хмельничанина, який готував теракт біля військової частини
Зловмисник планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони
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У Хмельницькому затримали 32-річного місцевого жителя, який на замовлення росіян готував теракт. Чоловік планував підірвати пункт базування Сил оборони, проте його вчасно викрили. За скоєне зловмиснику загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Про це повідомила 7 лютого Служба безпеки України.
За даними слідства, для виконання завдання росіяни завербували 32-річного наркозалежного з Хмельницького, який шукав у Telegram-каналах швидких заробітків. Чоловік дистанційно отримав від свого куратора завдання закласти вибухівку біля одного з пунктів базування військовослужбовців на території міста.
«Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість і фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. Надалі він передавав куратору з РФ відповідні координати для погодження, щоб потім отримати інструкції з виготовлення саморобної вибухівки з механізмом віддаленої активації через телефон», – зазначають в СБУ.
Правоохоронці затримали 32-річного підозрюваного, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. У чоловіка вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським куратором.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.