32-річного підозрюваного затримали на гарячому поблизу військового об’єкта

У Хмельницькому затримали 32-річного місцевого жителя, який на замовлення росіян готував теракт. Чоловік планував підірвати пункт базування Сил оборони, проте його вчасно викрили. За скоєне зловмиснику загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Про це повідомила 7 лютого Служба безпеки України.

За даними слідства, для виконання завдання росіяни завербували 32-річного наркозалежного з Хмельницького, який шукав у Telegram-каналах швидких заробітків. Чоловік дистанційно отримав від свого куратора завдання закласти вибухівку біля одного з пунктів базування військовослужбовців на території міста.

«Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість і фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. Надалі він передавав куратору з РФ відповідні координати для погодження, щоб потім отримати інструкції з виготовлення саморобної вибухівки з механізмом віддаленої активації через телефон», – зазначають в СБУ.

Правоохоронці затримали 32-річного підозрюваного, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. У чоловіка вилучили мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.