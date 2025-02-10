Вантажівкою керував 59-річний місцевий житель

У неділю вранці, 9 лютого, на вул. Заводській у Хмельницькому трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду вантажівки загинув 57-річний пішохід. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Як встановили правоохоронці, 59-річний місцевий житель, керуючи вантажівкою Mercedes Benz, наїхав на 57-річного пішохода. Від отриманих травм останній загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.