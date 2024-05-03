Автобус їздитиме 6 днів на тиждень

У Хотині відновили безкоштовний комунальний громадський транспорт. Муніципальний автобус запустили вперше після 30-річної перерви. Транспорт їздитиме 6 днів на тиждень. Скористатися ним зможуть жителі місцевої громади.

Безкоштовний транспорт почав курсувати в Хотині з 2 травня. Партнери міста з Німеччини для впровадження цієї муніципальної програми надали два автобуси, повідомили в Чернівецькій обласній раді. Вони курсують за маршрутом, який відомий серед місцевих мешканців, як кільцевий «Хотин – Атаки – Хотин». За словами голови Хотинської громади Андрія Дранчука, автобуси їздитимуть 6 днів на тиждень по 6 рейсів щодня.

Графік руху громадського транспорту

Транспорт буде безоплатним для жителів Хотинської громади. «На маршрут виходять два комфортні автобуси MAN і Mercedes, які обладнані для перевезення маломобільних груп населення. Цей транспорт наданий у рамках дієвої та постійної підтримки нашим партнерським містом Тельтов, що в Німеччині, за сприяння Федерального канцлера Олафа Шольца», – зауважив Андрій Дранчук.

За його словами, графік кільцевого автобуса у процесі роботи ще будуть коригувати – відповідно до завантаженості і потреб громадян.