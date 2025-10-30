Працівникам поголового запропонують роботу в інших підрозділах районної лікарні

У Калуші пологовий будинок хочуть перетворити на акушерсько-гінекологічне відділення центральної районної лікарні. Працівникам запропонують роботу в інших підрозділах медзакладу.

Як розповів керівник Калуської ЦРЛ Ярослав Мороз 30 жовтня, причиною реорганізації пологового є зменшення народжуваності через виїзд жінок репродуктивного віку за кордон і загальну демографічну кризу.

«У 2020 році в пологовому будинку Калуської ЦРЛ відбулося 987 пологів, у 2024 році – 602, за 8 місяців 2025 року – 381. За результатами 2024 року дохідна частина пологового будинку – 17 млн грн, а витратна – 40 млн грн. Враховуючи те, що фінансова частина залежить від кількості наданих послуг, а саме – пологів, сьогодні доведена збитковість пологового будинку», – зазначив посадовець.

За словами Ярослава Мороза, на базі пологового будинку планують створити акушерсько-гінекологічне відділення, яке має відповідати II рівню надання медичної допомоги, як і в Калуської ЦРЛ. Зі структури пологового будинку також виведуть жіночу консультацію, яка стане окремим структурним підрозділом районної лікарні.

«Працівникам, які будуть вивільнені, а не звільнені з пологового будинку, запропонують роботу в інших підрозділах ЦРЛ без істотних змін умов праці, із дотриманням норм трудового законодавства», – запевнив гендиректор лікарні.

Водночас медична директорка зі стаціонарної допомоги Калуської ЦРЛ Наталія Кінаш зазначила, що ліквідація пологового будинку призведе до погіршення рівня перинатальної допомоги.

«Лікарня за рівнем організації акушерсько-гінекологічної допомоги не відповідатиме вимогам постанови Кабміну про спроможну мережу закладів охорони здоров’я, що може призвести до втрати кластерності. І замість розвитку громада отримає деградацію пологової допомоги в Калуші», – написала Наталія Кінаш у фейсбуці.

Нагадаємо, з реформою охорони здоров’я в Україні, медзаклади, які раніше отримували гроші з державної субвенції, тепер працюють на засадах госпрозрахунку за контрактами з Національною службою здоров’я України. Фінансова стабільність медзакладів залежить від кількості, ефективності та безпечності наданих послуг.