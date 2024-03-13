Смертельна аварія сталася на вулиці Миколи Євшана

Смертельна аварія сталася на вулиці Миколи Євшана у Калуші. 62-річного місцевого мешканця спочатку збив Opel, а після падіння чоловіка на дорогу, на нього наїхав Nissan. Від отриманих травм пішохід помер дорогою до лікарні.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 13 березня, мешканця Калуша збив 25-річний водій Opel Insignia.

«Рухаючись лівою смугою автодороги по вул. М.Євшана водій Opel вчинив наїзд на 62-річного пішохода, який рухався по осьовій лінії розмітки у зустрічному напрямі та вийшов на смугу руху автомобіля. У результаті наїзду мешканець Калуша впав на смугу зустрічного руху, де на нього вчинив наїзд і 38-річний водій Nissan Primera. Від отриманих травм пішохід помер дорогою до лікарні», – інформують у поліції.

Водії за кермом були тверезі. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.