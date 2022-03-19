У місті Кам'янка-Бузька на Львівщині пізно ввечері у суботу, 19 березня, сталася пожежа у будівлі ратуші. Про це повідомили на Facebook-сторінці Кам'янка-Бузької міської ради.

Як розповіли у міськраді, горить дах будівлі мерії, на місці події працюють рятувальники. З опублікованого у Telegram відео видно, що вогонь охопив лише дах двоповерхової будівлі.

За інформацією голови ГО «Варта1» Ігоря Зінкевича, ймовірно, пожежа виникла внаслідок несправності системи опалення. Причину загоряння у будівлі наразі, встановлюєть фахівці.

Ратуша у Кам'янці-Бузькій побудована до Першої світової війни. Будівля не занесена до реєстру пам'яток архітектури.