У Кам'янці-Бузькій виникла пожежа у будівлі ратуші
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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У місті Кам'янка-Бузька на Львівщині пізно ввечері у суботу, 19 березня, сталася пожежа у будівлі ратуші. Про це повідомили на Facebook-сторінці Кам'янка-Бузької міської ради.
Як розповіли у міськраді, горить дах будівлі мерії, на місці події працюють рятувальники. З опублікованого у Telegram відео видно, що вогонь охопив лише дах двоповерхової будівлі.
За інформацією голови ГО «Варта1» Ігоря Зінкевича, ймовірно, пожежа виникла внаслідок несправності системи опалення. Причину загоряння у будівлі наразі, встановлюєть фахівці.
Ратуша у Кам'янці-Бузькій побудована до Першої світової війни. Будівля не занесена до реєстру пам'яток архітектури.
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