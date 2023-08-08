Усі закладки з наркотиками поліцейські відправили на експертизу

У Кам'янці-Подільському поліція затримала 17-річну закладчицю. У неповнолітньої правоохоронці вилучили понад 150 згортків з різними речовинами, схожими на синтетичні наркотики.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, учора, 7 серпня, на вулиці Шевченка, поблизу місцевого парку розваг, правоохоронці виявили 17-річну дівчину, яка мала при собі наркотики. У неї вилучили 62 «закладки» як у згортках, так і у пластикових флаконах.

«Під час огляду місця проживання дівчини поліцейські виявили ще близько 90 згортків. Вилучені речовини направили на експертизу», – повідомляють у поліції.

Дівчину затримали, також слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 307 ККУ (незаконне зберігання наркотиків з метою збуту). Санкція частини першої цієї статті передбачає від чотирьох до восьми років ув'язнення.