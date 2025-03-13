Центр іпотерапії зʼявиться на території МЕНЦУМу

У Кам’янці-Подільському створять центр іпотерапії. Заняття за допомогою коней проводитимуть безкоштовно для дітей, які потребують психологічної допомоги чи реабілітації. Міськрада вже виділила гроші на будівництво стайні та манежу.

За інформацією міського голови Кам'янця-Подільського Михайла Посітка, цей проєкт коштує 70 тис. доларів, які надає уряд Швеції за програмою розвитку ООН в Україні. Водночас міськрада профінансувала будівництво стайні, а на минулій сесії виділила ще 3,4 млн грн на критий павільйон-манеж.

«Це буде окреме приміщення з манежем, площею близько 600 м², де діти зможуть спілкуватися з цими тваринами, навчатися їзди верхи та отримувати послуги з реабілітації», – зауважив Михайло Посітко.

У пресслужбі Кам'янець-Подільської міськради уточнили ZAXID.NET, що контактний центр працюватиме на території міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, що розташований на вулиці Ярослава Мудрого. Наразі там мешкають троє коней та дві ослиці, проте згодом кількість тварин планують збільшити.

«Заняття з іпотерапії будуть безкоштовними. Вони передбачені для дітей, які зазнали негативного впливу війни, потребують психологічної допомоги чи реабілітації, а також вони сприятимуть адаптації та соціалізації для дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб. Точної дати відкриття наразі невідомо», – зазначали в міськраді.

Михайло Посітко також додав, що незабаром відкриється запис на заняття з іпотерапії.