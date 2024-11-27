Смертельна аварія сталася на вулиці Крипʼякевича у Камʼянці-Подільському

Вранці 26 листопада у Камʼянці-Подільському водій вантажівки MAN збив 78-річного пенсіонера, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпілий загинув. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Смертельна аварія сталася близько 09:50 на вулиці Крипʼякевича. За даними слідства, 55-річний житель міста Чернівці, який перебував за кермом вантажівки MAN, збив на нерегульованому пішохідному переході 78-річного чоловіка. Потерплий помер на місці події.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.