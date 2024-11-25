Смертельна аварія сталася 14 листопада на трасі сполученням Житомир – Чернівці

Ввечері 14 листопада у селі Соколівка Хмельницького району водій вантажівки MAN збив 67-річного пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув. Нині поліцейські зʼясовують усі обставини ДТП і шукають очевидців.

Як повідомили 25 листопада у пресслужбі поліції області, смертельна аварія сталася близько 17:15 на трасі сполученням Житомир – Чернівці. За даними слідства, 55-річний житель селища Чорний Острів Хмельницького району, який перебував за кермом вантажівки MAN, збив 67-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Для зʼясування усіх обставин правоохоронці просять тих, хто володіє інформацією, що допоможе слідству, повідомити за номерами телефонів: (097) 862-57-23 або на лінію 102.

Додамо, що за фактом порушення равил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (2 ст. 286 Кримінального кодексу України) поліцейські відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.