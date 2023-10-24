У Кам’янці-Подільському звільнили водія маршрутки, який відмовив військовослужбовцю в пільговому проїзді. Очевидці повідомляли у соцмережах, що інцидент стався у неділю, 22 жовтня, у маршрутці №6.

До автобусу зайшов військовослужбовець, який хотів скористатись пільговим проїздом. Однак, чоловік забув посвідчення. Зазначається, що водій категорично відмовився підвезти чоловіка та грубо спілкувався не лише з ним, а й з пасажирами, які за нього заступилися.

«Я теж їхала в цій маршрутці і бачила цю всю ситуацію, як водій принизив військового. Повна маршрутка людей, а він себе поводив по-хамськи: грубив жінкам, які заступилися за військового», – розповіла очевидиця інциденту Лілія Полюляк у Facebook.

Під час брифінгу в вівторок, 24 жовтня, заступник мера Сергій Васильченко повідомив, що перевізник вирішив звільнити водія. «Була проведена робота. Підприємець звільнив водія, який тоді був на маршруті. Питання вирішено, але проблема буде моніторитися надалі», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, вчора, 23 жовтня, у Львові водій комунального автобуса зачинив двері перед військовим з ампутованою ногою. За це йому оголосили догану та позбавили премії.