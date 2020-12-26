У роковини збиття літака МАУ поблизу Тегерана, Канада щороку вшановуватиме жертв усіх авіакатастроф. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє «Укрінформ».

«Ми встановлюємо 8 січня Національним днем пам’яті жертв усіх авіакатастроф, аби продовжувати віддавати шану жертвам авіаційних катастроф, як вдома, так і закордоном, й визнавати глибокий сум їх родичів та близьких. Разом ми завжди пам’ятатимемо про ці трагедії та зберігатимемо загиблих у своїх серцях та думках», – сказав Трюдо.

Він нагадав, що трагедія рейсу PS752 у небі над Іраном стала однією із найбільш кривавих авіакатастроф в історії цивільної авіації Канади.

«Майже рік по тому ми як країна продовжуємо пам’ятати загиблих, та демонструвати солідарність із тими, кого вони любили. Ми також залишаємося відданими отриманню від іранського режиму всебічного та достовірного пояснення цієї сумної події. Ми й надалі наполягатимемо на повній підзвітності”», – зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, в тому числі 55 громадян Канади й 30 постійних мешканців країни. Усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку. 14 січня Верховна Рада України поклала повну відповідальність за катастрофу на владу Ірану.