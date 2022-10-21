Рятувальники виявили тіло 18-річного юнака у каналі в селі Макарьово під Мукачевом. Попередня причина смерті – утоплення. Проте усі обставини смерті хлопця будуть встановлювати правоохоронці. Тіло передали на експертизу.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про ймовірне утоплення юнака у Мукачівському районі у службу порятунку надійшло в обід у четвер, 20 жовтня. Вже через кілька годин після виклику рятувальники витягли тіло загиблого з води.

«О 12:00 у четвер, 20 жовтня, до рятувальників надійшло повідомлення про ймовірне утоплення у каналі в селі Макарьово юнака 2004 року народження. На місці події працювало водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення з Ужгорода. О 14:30 тіло людини знайдено», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Тіло наразі передано правоохоронцям. Поліція встановлюватиме усі обставини смертельного інциденту.