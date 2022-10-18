Нещасний випадок стався у селі Плоска під час виконання сільськогосподарських робіт

У селі Плоска на Рівненщині внаслідок перекидання трактора загинув 47-річний чоловік. Нещасний випадок стався під час виконання сільськогосподарських робіт. Трактор Т-25 з'їхав у рів і перекинувся на чоловіка, внаслідок чого той помер на місці.

Аварія сталась близько 16:30 у понеділок, 17 жовтня, в селі Плоска Дядьковицької громади. Про інцидент правоохоронців повідомив 42-річний місцевий мешканець.

«На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 47-річний житель села Плоска, під час виконання сільгоспробіт допустив з'їзд трактора Т-25 у рів із подальшим перекиданням. Отримані чоловіком травми виявилися несумісні з життям», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

На місце викликали працівників ДСНС. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під трактора.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).