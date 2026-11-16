Гірські рятувальники обстежили 25 га лісу

Рятувальники продовжують пошуки 32-річного жителя Дніпра, який заблукав під час підйому на високогірне озеро Несамовите.

Як розповіли у Головному Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, про відсутність зв’язку з сином в суботу, 14 листопада, о 14:35, повідомила мати. За словами жінки, дніпрянин втратив орієнтир близько 18:00 напередодні під час сходження на озеро Несамовите, розташоване на висоті 1750 м у Надвірнянському районі.

На пошуки зниклого відправилися четверо гірських рятувальників з Ворохти та мобільно-оперативна група пожежно-рятувального загону.

«Гірські рятувальники обстежили 25 га лісової місцевості, 26,2 км стежок та лісових доріг. За допомогою БпЛА обстежено 18 км території», – розповіли в ДСНС.

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Станом на понеділок, 16 листопада, пошуки тривають. Їх ускладнюють важкі погодні умови – сильний вітер на високогір’ї, зниження температури повітря до -4°C та обледеніння схилів.