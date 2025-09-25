З 2022 року Валентина Якубів працювала проректором університету

Ректоркою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника обрали професорку Валентину Якубів. Рішення ухвалили під час засідання наглядової ради у четвер, 25 вересня.

Як повідомили у КНУВС, окрім Валентини Якубів, за посаду ректора змагалися декан факультету туризму Володимир Великочий і проректори з науково-педагогічної роботи Руслан Запухляк та Едуард Лапковський.

Під час таємного голосування ректоркою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника обрали Валентину Якубів. На цій посаді вона замінила Ігоря Цепенду, який очолював виш з 2012 року.

Валентині Якубів – 44 роки. Уродженка Калуша закінчила КНУВС у 2003 році, отримавши диплом спеціаліста з обліку та аудиту.

У 2006 році достроково захистила кандидатську дисертацію у Житомирському агроекологічному університеті та після цього працювала у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, викладача, та керувала кафедрою управління та бізнес-адміністрування. З 2022 року була першим проректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.