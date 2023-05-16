Водій мікроавтобуса в’їхав у вантажівку MAN у селі Тухолька

Ввечері у понеділок, 15 травня, на трасі у карпатському селі Тухолька мікроавтобус в’їхав у вантажівку. Поліція повідомляє, що пасажир мікроавтобуса загинув, а водій перебуває у реанімації.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталась 15 травня близько 20:00 на автодорозі Київ – Чоп у селі Тухолька Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 29-річний житель Закарпатської області, скоїв зіткнення з автопоїздом MAN під керуванням мешканця Кіровоградської області віком 54 роки.

Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває у реанімації, а його пасажир – також житель Закарпаття віком 57 років, від отриманих травм помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.