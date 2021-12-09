У карпатському селі вщент згорів будинок, загинув 28-річний чоловік
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
До теми
На момент прибуття рятувальників будинок був охоплений вогнем
У селі Самбірського району під час пожежі загинув 28-річний чоловік. Займання житлового будинку виникло 8 грудня близько 7 вечора у с. Ільник Турківської громади.
«Пожежа виникла в дерев'яно-шлакоблочному житловому будинку, критому шифером. На момент прибуття пожежників увесь житловий будинок був охоплений вогнем», – повідомили у ДСНС Львівщини.
В одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка. Це син власниці будинку, чоловік 1993 року народження. Вогонь загасили близько 10 вечора, однак будинок згорів повністю.
Причину виникнення пожежі встановлюють слідчі.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET