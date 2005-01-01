У Казахстані внаслідок пожежі в автобусі загинули 52 людини

В автобусі згоріли 52 пасажира

В Актюбінській області Казахстану під час руху загорівся автобус «Ікарус» з пасажирами на борту. Загинули 52 людини, п'ятьом вдалося врятуватися. Про це повідомили в Комітеті з надзвичайних ситуацій республіки, пише «Интерфакс» з посиланням на офіційного представника Комітету з НС Руслана Іманкулова.

Як зазначається, 18 січня 2018 року о 10:30 в Іргизському районі Актюбінської області, на 1068 км автодороги Самара - Шимкент, у 10 км від селища Калибай, під час руху сталося загоряння пасажирського автобуса марки «Ікарус». У салоні знаходилися 55 пасажирів і 2 водії. Їх громадянство встановлюється.

За його словами, п'ятьом пасажирам вдалося вибратися. «Решта 52 людини загинули на місці», - уточнив співрозмовник агентства.