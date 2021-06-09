У Китаї студенти 30 годин утримували директора коледжу у заручниках
Протест був викликаний планом злиття коледжу з професійним інститутом, що вважається менш престижним
У Китаї тисячі студентів-протестувальників взяли у заручники директора коледжу. Протести почались через побоювання студентів, що їх дипломи буде знецінено внаслідок злиття навчальних закладів, повідомляє ВВС.
Студенти коледжу Чжунбей Нанкінського педагогічного університету в провінції Цзянсу на сході країни протестували з неділі, 6 червня. Вони утримували 55-річного директора в кампусі більш ніж на 30 годин.
Їх протест був викликаний планом злиття коледжу з професійним інститутом, що вважається менш престижним.
Внаслідок застосування поліцією проти студентів кийків та перцевих балончиків деякі, дехто з протестувальників постраждав.
In China zijn er momenteel allerlei studenten protesten gaande met als resultaat veel slachtoffers.— Eric Mirko (@EricMirko_) June 8, 2021
Zie hier bijvoorbeeld wat beelden van de studentenprotesten van Normal University Zhongbei College in Nanjing pic.twitter.com/tDGksKfZ8S
Після початку протестів всі шість коледжів у провінції Цзянсу заявили, що призупинять будь-які плани щодо злиття, про які спершу було оголошено у березні.
Департамент освіти провінції заявив, що рішення було прийнято на виконання директиви Міністерства освіти про перетворення незалежних коледжів на професійно-технічні школи. Це рішення призвело до протестів у чотирьох інших незалежних коледжах провінції через аналогічні побоювання з приводу рівня акредитації дипломів випускників.