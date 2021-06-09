У Китаї тисячі студентів-протестувальників взяли у заручники директора коледжу. Протести почались через побоювання студентів, що їх дипломи буде знецінено внаслідок злиття навчальних закладів, повідомляє ВВС.

Студенти коледжу Чжунбей Нанкінського педагогічного університету в провінції Цзянсу на сході країни протестували з неділі, 6 червня. Вони утримували 55-річного директора в кампусі більш ніж на 30 годин.

Їх протест був викликаний планом злиття коледжу з професійним інститутом, що вважається менш престижним.

Внаслідок застосування поліцією проти студентів кийків та перцевих балончиків деякі, дехто з протестувальників постраждав.

In China zijn er momenteel allerlei studenten protesten gaande met als resultaat veel slachtoffers.



Zie hier bijvoorbeeld wat beelden van de studentenprotesten van Normal University Zhongbei College in Nanjing pic.twitter.com/tDGksKfZ8S — Eric Mirko (@EricMirko_) June 8, 2021

Після початку протестів всі шість коледжів у провінції Цзянсу заявили, що призупинять будь-які плани щодо злиття, про які спершу було оголошено у березні.

Департамент освіти провінції заявив, що рішення було прийнято на виконання директиви Міністерства освіти про перетворення незалежних коледжів на професійно-технічні школи. Це рішення призвело до протестів у чотирьох інших незалежних коледжах провінції через аналогічні побоювання з приводу рівня акредитації дипломів випускників.