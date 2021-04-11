Вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac будуть щеплювати українців

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу визнав, що ефективність китайських вакцин від коронавірусу низька, тож, мабуть, їх доведеться комбінувати, щоб підвищити ефект. Відповідну заяву високопоставлений китайський чиновник зробив у суботу, 10 квітня, пише Associated Press.

За словами керівника Центру, розроблені в Китаї препарати від коронавірусу «не надають дуже високого рівня захисту». За словами високопосадовця, влада країни розглядає можливість суміщення різних вакцин, щоб підвищити їхню ефективність.

«Зараз формально обговорюється, чи слід нам використовувати в процесі імунізації різні вакцини, з різних технічних ліній», – зазначив Гао Фу.

Експерти вважають, що поєднання вакцин може підвищити ефективність захисту від вірусу. Наприклад, британські науковці зараз вивчають можливість послідовної імунізації комбінацією вакцин Pfizer/BioNTech і AstraZeneca.

Речник компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен заявив, що ефективність вакцини можна підвищити, якщо збільшити інтервал між двома дозами, на сьогодні він становить 14 днів. В Україні для вакцинації використовуватиметься вакцина CoronaVac виробництва цієї компанії.

Різницю в оцінках ефективності вакцини в компанії-виробнику пов'язують з «віком людей, які брали участь в дослідженні, штамом вірусу та іншими факторами». За даними бразильських дослідників, вона становить 50,4%.

Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. у запобіганні інфікуванню коронавірусом – на рівні в 50,4%. Водночас, за даними самої компанії, препарат запобігає тяжкому перебігу Covid-19 на 80%. Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3 і 72,5%. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта CanSino – 65%.

Як уточнив китайський чиновник, станом на 2 квітня дві дози вакцин від коронавірусу у країні отримали 34 млн осіб і ще близько 65 млн - одну дозу. Населення Китаю перевищує 1,3 млрд осіб.

Цікаво, що раніше китайські ЗМІ та блогери активно висловлювали сумніви в ефективності та безпеці вакцин, схвалених на Заході. Так, на адресу американської компанії Pfizer і її німецької партнерки BioNTech лунали звинувачення в тому, що ті нібито приховували небезпеку розробленого ними препарату. Попри це китайські фармконцерни через фірму Fosun Pharma закуповували компоненти для своїх вакцин саме у компаній BioNTech і Pfizer.

Як інформував ZAXID.NET, 25 березня в Україну доставили першу партію з 215 тис. доз китайської вакцини, хоча раніше повідомлялося, що це буде 700 тис. доз. Її вже зареєстрували в Україні для екстреного використання. Вакцину закуплено держкоштом. Міністерство охорони здоров'я України планує використовувати цю вакцину першою чергою для маломобільних груп населення похилого віку. Щеплювати українців цією вакциною влада планує з 13 квітня.

Вакцина CoronaVac: що відомо

CoronaVac – вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент – нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але викликають імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Зберігати китайську вакцину можна за температури 2-8°C.

У Китаї використання цієї вакцини дозволили ще влітку 2020 року для людей із груп ризику. Наразі її також використовують у Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та Малайзії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я досі не дозволила цю вакцину для екстреного використання.

Загальна ефективність вакцини CoronaVac коливається від 50,38% до 83,5%.

Загалом українська група фармацевтичних компаній «Лекхім», яка є офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україну, уклала договір на постачання 5 мільйонів доз. З них 1,9 мільйона замовило Міністерство охорони здоров'я за ціною 504 грн за одну дозу.