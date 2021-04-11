Південноафриканський штам коронавірусної інфекції набагато більш стійкий до вакцини Pfizer-BioNTech. Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ Клаліт, інформує видання The Times of Israel.

Під час дослідження були проведені аналізи 150 раніше вакцинованих громадян Ізраїлю, які попри вакцинацію захворіли на коронавірус. Серед них кількість людей, які були вакциновані з позитивним результатом на коронавірус. Серед них частка вакцинованих Pfizer-BioNTech була у вісім разів вище, ніж вакциновані іншими вакцинами.

За словами професора Аді Стерна, це свідчить про те, що вакцина менш ефективна проти цього штаму в порівнянні з оригінальним коронавірусом і «британським» штамом, який став причиною майже всіх випадків Covid-19 в Ізраїлі.

Водночас дослідники зазначили, що дослідження не мало на меті визначення загальної ефективності вакцини проти будь-якого штаму, оскільки воно розглядало тільки людей, які вже заразилися Covid-19, а не загальні показники інфікування. До того ж під час дослідження вивчалися дані невеликої кількості людей, інфікованих «південноафриканським» штамом, через його рідкість в Ізраїлі.

Водночас інше дослідження, проведене Pfizer/BioNTech, свідчить про те, що в Південній Африці вакцина ефективна на 100%.

Наразі в компаніях Pfizer і BioNTech ще не прокоментували інформацію

Зазначимо, що 2 квітня стало відомо, що в Україні вперше виявлено випадки зараження «південноафриканським» штамом Covid-19, який є небезпечнішим за попередні варіації.

В межах глобальної ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини від короранвірусу. Перша поставка вакцини Pfizer від COVAX очікувалася ще в середині лютого, однак і досі не надійшла. Також у березні COVAX поінформував Україну про можливість виділити нашій країні ще 947,7 тис. доз вакцини Pfizer.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський 6 квітня заявив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання десяти мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Постачання відбуватиметься упродовж року.

Що відомо про«південноафриканський» штам Covid-19

Новий мутований штам коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року. За оцінками науковців, він поширюється суттєво швидше, ніж більшість інших відомих різновидів.

Новий варіант коронавірусу легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини. Крім того, антитіла від уже вилікуваного коронавірусного захворювання є менш стійкими до нової мутації, ніж до інших.

За даними ВООЗ, немає ніяких доказів того, що цей штам викликає серйозніші захворювання після зараження. Але «південноафриканський» штам є ще більш небезпечним для літніх людей і людей з хронічними захворюваннями.

За словами вчених, штам, виявлений в східній провінції Кейп, зазнав значних змін. Отже, деякі вакцини не повністю захищають від цієї мутації.

Дані останніх клінічних випробувань двох вакцин від Covid-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які формуються після щеплення окремими вакцинами. Йдеться про вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson&Johnson. Вони виявилися менш ефективними в запобіганні захворювання Covid-19 серед учасників випробувань у Південній Африці.

У Pfizer наголошували, що їхня вакцина, ймовірно, ефективна проти нових мутованих штамів, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.