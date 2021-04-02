В Україні вперше виявлено випадки зараження «південноафриканським» штамом Covid-19, який є небезпечнішим за попередні варіації. Про це 2 квітня на брифінгу заявив голова МОЗ України Максим Степанов.

За його словами, напередодні МОЗ отримало результати секвенування з Великої Британії, які свідчать про те, що на території, окрім раніше виявленого «британського», поширюється «південноафриканський» штам Covid-19.

«Під час останніх досліджень ... було виявлено на території України "південноафриканський" штам. Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний, має інкубаційний період 1-3 дні, є більш заразним», – сказав Степанов.

За словами очільника МОЗ, штам вражає переважно молоде населення і є втричі заразнішим від оригінального штаму.

Що відомо про«південноафриканський» штам Covid-19

Новий мутований штам коронавірусу виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року. За оцінками науковців, він поширюється суттєво швидше, ніж більшість інших відомих різновидів.

Новий варіант коронавірусу легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини. Крім того, антитіла від уже вилікуваного коронавірусного захворювання є менш стійкими до нової мутації, ніж до інших.

За даними ВООЗ, немає ніяких доказів того, що цей штам викликає серйозніші захворювання після зараження. Але «південноафриканський» штам є ще більш небезпечним для літніх людей і людей з хронічними захворюваннями.

За словами вчених, штам, виявлений в східній провінції Кейп, зазнав значних змін. Отже, деякі вакцини не повністю захищають від цієї мутації.

Дані останніх клінічних випробувань двох вакцин від Covid-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які формуються після щеплення окремими вакцинами. Йдеться про вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson&Johnson. Вони виявилися менш ефективними в запобіганні захворювання Covid-19 серед учасників випробувань у Південній Африці.

У Pfizer наголошували, що їхня вакцина, ймовірно, ефективна проти нових мутованих штамів, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.