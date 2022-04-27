Нацкомісія охорони здоров'я Китаю заявила, що в країні зареєстрували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8. Про це пише агенція Reuters.

Цим вірусом заразився чотирирічний хлопчик із центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини піднялася температура та з'явились інші симптоми.

Жоден із тих, хто перебував у близькому контакті з хлопчиком, не був заражений вірусом.

Дитина контактувала з курами та воронами, які вирощувалися у нього вдома.

Штам H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів. Але ніколи не повідомлялося про випадки захворювання людей H3N8.

Попередні оцінки фахівців свідчать про те, що варіант ще не має здатності масово заражати людей, а ризик масштабної епідемії низький.