У Європі та США зафіксували 169 випадків зараження дітей гепатитом невідомого походження. Від нього загинула вже одна дитина, повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Як йдеться у повідомленні, випадки захворювання зареєстровані у:

Великій Британії (114);

Іспанії (13);

Ізраїлі (12);

Сполучених Штатах Америки (9);

Данії (6);

Ірландії (5);

Нідерландах (4);

Італії (4);

Норвегії (2);

Франції (2);

Румунії (1);

Бельгії (1).

Захворювання на новий вид гепатиту фіксують у дітей від 1 місяця до 16 років, 17 дітям була необхідна трансплантація печінки.

Клінічним синдромом серед виявлених випадків є гострий гепатит (запалення печінки) із помітним підвищенням рівня печінкових ферментів. У багатьох випадках повідомлялося про шлунково-кишкові симптоми, включаючи біль у животі, діарею та блювоту, що передували тяжкому гострому гепатиту, а також підвищення рівня печінкових ферментів і жовтяницю.

У більшості хворих не фіксували підвищеної температури тіла та лихоманки, при цьому у 74 випадках було виявлено аденовіруси, які спричиняють гострі респіраторні захворювання у людей. Однак поширених вірусів, які викликають гострий вірусний гепатит (віруси гепатиту A, B, C, D і E) у хворих дітей не виявили.

У невідомого гепатиту, ймовірно, є зв’язок із Covid-19, його зафіксували у 20 випадках. Крім того, у 19 випадках виявили супутню інфекцію коронавірусу та аденовірусу.

Зараз у країнах, де було виявлено найбільше випадків захворювання, тривають розслідування, які включатимуть детальну історію клінічної хвороби та впливу, токсикологічні тести та додаткові мікробіологічні тести.

Зокрема, це стосується Великої Британії, де нещодавно спостерігалося значне збільшення кількості аденовірусних інфекцій у суспільстві, особливо серед дітей. Зі схожою проблемою стикнулись і в Нідерландах.