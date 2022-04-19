Операція відбулась успішно, 32-річний пацієнт почувається добре

Хірурги Івано-франківської міської лікарні вперше провели заміну аортального клапану на клапан легеневої артерії пацієнта. Пацієнтом був 32-річний чоловік із вродженою вадою серця. Операцію йому провели безкоштовно.

Як у понеділок, 19 квітня, повідомили в Івано-франківській міській клінічній лікарні, місцеві хірурги вперше провели складну операцію на серці – операцію Росса, при якій уражений аортальний клапан замінюється на власний клапан легеневої артерії пацієнта (аутографт), а замість клапана легеневої артерії у пацієнту імплантується штучний кондуїт або гомографт.

«У відділення інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії звернувся 32-річний пацієнт із вродженою вадою серця. У цьому випадку одностулковий аортальний клапан з часом зіпсувався і з'явилася важка аортальна недостатність, яка призвела до збільшення лівих камер серця, зниження насосної функції лівого шлуночка, задишку і погіршення якості життя в цілому», – йдеться у повідомленні лікарні.

Пацієнту замінили аортальний клапан на легеневий, на місце якого встановили штучний кондуїт, самостійно виготовлений івано-франківськими кардіохірургами зі штучного децелюляризованого перікарду.

У лікарні додають, що операцію для 32-річного чоловіка виконали безкоштовно завдяки залученню коштів з місцевого та державного бюджетів, а також благодійної допомоги.