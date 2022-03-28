Госпіталь має запасів медикаментів на рік

На Львівщині розгорнули ще один унікальний польовий госпіталь для лікування поранених і тимчасово переміщених осіб. Працюватимуть у ньому медики, які були вимушені виїхати до західних регіонів через війну, а також медики з Канади та США, повідомив 27 березня у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Цей польовий шпиталь Україні передав уряд Королівства Нідерландів. Уперше його було використано під час військових дій у Сирії. Він повністю автономний та обладнаний за останнім словом техніки.

Шпиталь, за словами Михайла Радуцького, розрахований на 50 ліжкомісць. В ньому знаходяться операційна, реанімаційні ліжка, відділення інтенсивної терапії, відділ рентген-діагностики, УЗД, клінічна лабораторія з банком крові, кисневий концентратор. Також він обладнаний системою фільтрації та очистки повітря.

«Заклад повністю автономний: працює без електропостачання на дизель-генераторі, має запасів медикаментів та витратних матеріалів на 1 рік роботи при повній загрузці. Завдяки під’єднанню до інтернет-мережі через StarLink лікарі можуть в режимі онлайн консультуватись з колегами із інших країн», – повідомив Михайло Радуцький.

Доставляти до мобільного шпиталю, за його словами, будуть поранених, яким потрібне лікування та реабілітація, а також тимчасово переміщених осіб, які наразі мешкають у Львівській області. Працюватимуть у мобільному шпиталі медики, що були вимушені виїхати до західних регіонів через війну. Виявили бажання працювати у шпиталі також медики з Канади та США. Наразі продовжують набирати штат шпиталю.

Нагадаємо, це вже третій польовий госпіталь, який розгорнули на Львівщині. Один з них працює у Львові (його розгорнула міжнародна організація «Сумка самарянина») і у ньому надають допомогу вимушено переміщеним особам, другий (ізраїльський польовий госпіталь)- поблизу українсько-польського кордону.