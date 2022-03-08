Дворічному Павлику Мотичці із села Синевир на Закарпатті зібрали кошти на ліки від СМА. Загалом для лікування хлопчику волонтери з усієї України та з-за кордону зібрали понад 2 млн доларів. Збір тривав понад 1,5 року.

Про закриття збору коштів на лікування 2-річного закарпатця у вівторок, 8 березня, повідомила мама хлопчика Марія Мотичка. «Ми зібрали 2,3 млн доларів на найдорожчий препарат у світі – «Золгенсма» для Павлика. Півтора року життя в страху, чи зможемо і чи встигнемо. Ми встигли! Ми змогли! І все завдяки вам, завдяки кожній крапельці, завдяки кожному репосту, кожній гривні – ми з вами довели, що все можливо», – написала Марія Мотичка у Facebook.

Як уточнюють волонтери, після оплати лікування Павлика Мотички закордоном, планується зробити детальний звіт про використані кошти.

Нагадаємо, Павлик Мотичка із села Синевир Міжгірського району має важкий діагноз – спінальна м’язова атрофія. Для того, щоб врятувати життя і здоров’я дитини, потрібні найдорожчі у світі ліки – укол від СМА, вартістю понад 2 млн доларів. На Закарпатті вже неодноразово влаштовували масові благодійні заходи для того, щоб допомогти родині Павлика зібрати кошти, встановлювали рекорд заради його життя, відмовлялися від квітів на 1 вересня, перераховували кошти з місцевих бюджетів, до допомоги долучалися батьки інших діток зі СМА, які виграли укол в лотерею, проте потрібної суми досі не зібрали. Хлопчик вже досяг дворічного віку, пройшов обстеження у Будапешті й лікарі запевнили, що ще є час для необхідної ін’єкції від СМА.