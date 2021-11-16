Кошти Павлику Мотичці пожертвувала родина Максима Антонишина з Тернополя

Сім’я Максима Антонишина із Тернополя, який нещодавно виграв ліки від СМА в лотерею, перерахувала дворічному закарпатцю Павлику Мотичці, який теж бореться із СМА, 5 млн грн. Також рідні хлопчика повідомили, що за один день, 15 листопада, небайдужим людям вдалося зібрати ще понад 1,8 млн грн для допомоги Павлику.

Про пожертвування 5 млн грн для хлопчика із СМА повідомила його мама, Марія Мотичка.

«Сама й досі не можу повірити. Саме завдяки вам, волонтерам, простим небайдужим людям нам вдалося зібрати рекордні для нашого збору 1,8 млн грн. Особливу подяку ми висловлюємо нашим благодійникам, сім'ї Максимчика Антонишина. Ця сім'я зворушила мене несподіваною новиною. Пишу, а руки до сих пір тремтять, а очі повні сліз… Максимчик не просто подвоїв наш вчорашній рекорд, а перерахував нам 5 мільйонів гривень», – написала Марія Мотичка у Facebook.

Напередодні волонтери, які займаються збором коштів для 2-річного Павлика Мотички, оголосили, що усі кошти, відправлені на рахунки хлопчика у понеділок, 15 листопада, подвоїть анонімний благодійник. Благодійниками виявилися батьки Максима Антонишина із Тернополя, їхній син у вересні виграв у лотерею ліки від СМА.

Нагадаємо, Павлик Мотичка із села Синевир Міжгірського району має важкий діагноз – спінальна м’язова атрофія. Для того, щоб врятувати життя і здоров’я дитини, потрібні найдорожчі у світі ліки – укол від СМА, вартістю 2 млн доларів. На Закарпатті вже неодноразово влаштовували масові благодійні заходи для того, щоб допомогти родині Павлика зібрати кошти, встановлювали рекорд заради його життя, відмовлялися від квітів на 1 вересня, перераховували кошти з місцевих бюджетів, проте потрібної суми досі не зібрали. Хлопчик вже досяг дворічного віку, нещодавно пройшов обстеження у Будапешті й лікарі запевнили, що ще є час для необхідної ін’єкції від СМА.