Максим Антонишин з Тернополя виграв у лотерею ліки від СМА
Хлопчик став третьою дитиною із Тернопільщини, яка виграла рятівні ліки у лотереї
Тернополянин Максим Антонишин, у якого діагностована спінально м'язова атрофія, виграв у лотерею рятівний укол Zolgensma, вартість якого складає 2,3 млн дол. США. Наразі сім'я припинила збір коштів на лікування дитини. Це підтвердила ZAXID.NET мама Максима Юлія Антонишин.
«Цей день не міг закінчитися просто так! Не можу стримати сліз радості! Хто скаже, що дива не існує - не вірте! Диво існує, а Бог є! Інших пояснень я не знаходжу. Наш Максимко виграв укол, вартістю 2,3 млн доларів. Наш хлопчик отримав шанс на життя. Й молю Бога, щоб і на щасливе майбутнє», – написала Юлія Антонишин.
Максиму Антонишину 1 рік і 10 місяців. Хлопчик хворіє на рідкісне генетичне захворювання СМА. Недуга поступово руйнує його м’язи дитини і він нормально не може сидіти і, тим більше ходити.
Раніше ZAXID.NET писав, що понад 5 млн грн Максиму Антонишину пожертвувала сім'я Борисів зі Скалата. Їхній син також виграв у лотерею рятівний укол. Ліки хлопчику вже вкололи і він тепер проходить реабілітацію.
А тернополяни влаштували цілий челендж для того, аби допомогти швидше зібрати необхідну суму для Максима Антонишина. Людей закликали робити на камеру 10 віджимань, або присідань, знімати це на відео, переказувати символічну суму на благодійний рахунок, відзначати друзів, тим самим передаючи їм цей челендж.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 1 червня батьки Арсена Бориса зі Скалата оголосили про завершення збору коштів через те, що їхній син виграв у лотерею рятівний укол.
Через півтора місяця сім'я Юрків з Борщівського району заявила про те, що отримала в подарунок від італійських благодійників ліки Zolgensma для свого чотиримісячного сина.
А у Львові триває збір для півторарічної Вікторії Полюги. Наразі для дівчинки зібрали майже 22 млн грн. На рятівний укол не вистачає ще майже 33 мільйони. Цю суму необхідно зібрати до кінця цього року.