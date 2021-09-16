На збір необхідно суми у сім'ї залишалося лише два місяці

Тернополянин Максим Антонишин, у якого діагностована спінально м'язова атрофія, виграв у лотерею рятівний укол Zolgensma, вартість якого складає 2,3 млн дол. США. Наразі сім'я припинила збір коштів на лікування дитини. Це підтвердила ZAXID.NET мама Максима Юлія Антонишин.

«Цей день не міг закінчитися просто так! Не можу стримати сліз радості! Хто скаже, що дива не існує - не вірте! Диво існує, а Бог є! Інших пояснень я не знаходжу. Наш Максимко виграв укол, вартістю 2,3 млн доларів. Наш хлопчик отримав шанс на життя. Й молю Бога, щоб і на щасливе майбутнє», – написала Юлія Антонишин.