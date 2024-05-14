У зв'язку з проривом водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий

У вівторок, 14 травня, у Києві поблизу торгового центру Ocean Plaza (станція метро «Либідська») вчергове прорвало трубу, внаслідок чого вода затопила вулицю і підземний перехід. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Очевидці публікують відео, де видно як потік води заливає всю вулицю поблизу торгового центру. Зазначається, що через стрімкий потік ускладнено рух транспорту.

У Патрульній поліції Києва попередили, що у зв'язку з проривом водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий. На місці вже працюють усі відповідні служби.

На опублікованих фото та відео можна побачити, що внаслідок надзвичайної події вулиця Антоновича буквально перетворилась на річку.

Зі свого боку у КМДА повідомили, що «Київтеплоенерго» локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича. Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити «тонкі» місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.

«Затримується низка маршрутів громадського транспорту. Станція метро «Либідська» працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено», – додали в КМДА.

схема об'їзду фото Патрульної поліції

За інформацією КП «Київпастранс», у зв’язку з проривом трубопроводу затримується рух автобусів маршрутів №№ 2-М, 38-Д, 27, 52, 60 і тролейбусів №№ 1, 12, 42, 43-К, 42-Д.

Автобуси курсуватимуть зі змінами руху: ст. м. «Либідська» – вул. Джона Маккейна – вул. Академіка Філатова – бульв. Миколи Міхновського – далі за власними маршрутами.

Рух тролейбусів організовано:

№ 43 – від Кібернетичного центру до Дарницької площі без заїзду на Либідську;

№ 43-К – від Кібернетичного центру до метро «Деміївська»;

№ 1 – від вул. Галини Севрук до Деміївської площі;

№ 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Деміївська»;

№ 42-Д – від вул. Ольжича до вул. Саперно-Слобідської.

Варто додати, що ця аварія сталась у кількох метрах від місця прориву, який трапився у травні 2021 року. Тоді на місці утворилася величезна яма. Крім того, у січні 2020 року на вулиці Антоновича, 176 в Києві прорвало теплотрасу. Затопило перший поверх Ocean Plaza. Тоді гаряча вода підмила асфальт, а в утворене на дорозі провалля потрапило маршрутне таксі.

До слова, у квітні на вулиці Привокзальній у Києві через аварію на каналізаційному колекторі утворилося провалля.