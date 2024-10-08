Внаслідок прориву водогону підтопило підземний перехід до станції метро

У Києві поблизу станції метро «Дорогожичі» прорвало мережу водопостачання. Через потік води станцію закрили на вхід і вихід та обмежили наземний рух транспорту, повідомили у пресслужбі київського метрополітену у вівторок, 8 жовтня.

На відео, які публікують у соцмережах, видно, що по вулиці Юрія Іллєнка розливається вода, яка затікає до підземного переходу розташованої на зеленій гілці метро станції «Дорогожичі». Також вода залила проїзну частину вулиці.

«Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки», – повідомили у пресслужбі метро.

Крім того, через прорив водопроводу змінили маршрут тролейбусів №16 та №35. Також обмежили рух транспорту в обох напрямках. Тривають роботи з відкачування води.

Нагадаємо, через затоплення тунелів метро у грудні 2023 року місцева влада закрила відрізок Оболонсько-Теремківської лінії метро – станції «Деміївська» та «Либідська». За підрахунками правоохоронців, через закриття кількох станцій з грудня 2023 року по березень 2024 міський бюджет зазнав збитків у понад 138 млн грн, а метро недоотримало майже 26 млн грн.

У липні 2024 року суд відправив голову київського метро Віктора Вигівського під домашній арешт у справ щодо підтоплення – йому загрожує до п’яти років позбавлення волі за службову недбалість. У вересні 2024 року станції метро відремонтували та відкрили.