Вартість фальшивої довідки становила від 1 тис. до 1,2 тис. грн

Служба безпеки України викрила та заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на Covid-19, яку організували дві туристичні компанії Києва. Про це повідомили у прес-центр СБУ.

Як повідомляється, працівники цих фірм продавали клієнтам довідки про негативний тест, хоча ті не здавали жодних аналізів. Ціна однієї такої довідки становила від 1 тис. до 1,2 тис. грн

«Зовні сертифікат виглядав як справжній: засвідчував відсутність інфікування Covid-19 англійською, був завірений мокрою печаткою та містив QR-код», – зазначили в СБУ.

За місцем роботи фігурантів під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені довідки про проходження тесту на коронавірусне захворювання Covid-19 та мокру печатку столичного медзакладу; комп’ютер і флешнакопичувачі, що містять докази масового продажу підробок; гроші від продажу фальшивок.

«Вирішується питання оголошення про підозру фігурантам схеми в межах кримінального провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків). Тривають слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у Львові викрили фірму, яка масово видавала фальшиві результати ПЛР-тестів з негативним результатом на коронавірус. Фірма займалася оформленням документів для виїзду за кордон, зокрема, візами для українців, що їдуть на роботу в інші країни. Як додаткову послугу працівники пропонували клієнтам вже готові ПЛР-тести.