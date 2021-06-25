У Тернополі викрили масштабну підробку ПЛР-тестів на замовлення турагенцій
Щомісяця шахраї підробляли 1000 довідок про ПЛР-тести
У Тернополі викрили фірму, яка продавала фальшиві довідки про ПЛР-тести. Щомісяця фірма продавала понад 1000 підроблених тестів клієнтам з усієї України, інформує прокуратура Тернопільської області.
Слідство встановило, що четверо тернополян на замовлення туристичних агенцій, візових центрів із різних областей України виготовляли фальшиві довідки про результати ПЛР-тестів. Коштувала одна така довідка від 200 до 500 гривень.
Довідки робили на кольоровому принтері. На документах були зазначені усі необхідні дані особи, яка начебто проходила тести ПЛР та ліцензії МОЗ медичного закладу, де такий тест проводили. Назву медзакладу прокуратура не розголошує.
Працівники прокуратури спільно з поліцейськими та спеціалістами СБУ викрили діяльність цього центру. І встановили, що до підроблення довідок причетні чотири тернополянина.
За версією слідства, двоє чоловіків під прикриттям «візового центру», що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування.
Коли обсяги замовлення таких довідок від турфірм зросли, то до цього процесу залучили ще двох спільників.
«Під час проведення обшуків за адресами проживання зловмисників та за місцями вчинення незаконної діяльності вилучено десятки готових підробок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку», – йдеться у повідомленні прес-служби Тернопільської обласної прокуратури.
Організаторам центру з фальшування медичних довідок повідомлено про підозру за частиною 1 статті 199 та частиною 3 статті 358 КК України. Це виготовлення, зберігання, пересилання незаконних голографічних захисних елементів – карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Та підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу.