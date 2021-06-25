У Тернополі викрили фірму, яка продавала фальшиві довідки про ПЛР-тести. Щомісяця фірма продавала понад 1000 підроблених тестів клієнтам з усієї України, інформує прокуратура Тернопільської області.

Слідство встановило, що четверо тернополян на замовлення туристичних агенцій, візових центрів із різних областей України виготовляли фальшиві довідки про результати ПЛР-тестів. Коштувала одна така довідка від 200 до 500 гривень.

Довідки робили на кольоровому принтері. На документах були зазначені усі необхідні дані особи, яка начебто проходила тести ПЛР та ліцензії МОЗ медичного закладу, де такий тест проводили. Назву медзакладу прокуратура не розголошує.

Працівники прокуратури спільно з поліцейськими та спеціалістами СБУ викрили діяльність цього центру. І встановили, що до підроблення довідок причетні чотири тернополянина.

За версією слідства, двоє чоловіків під прикриттям «візового центру», що надає послуги із працевлаштування громадян України за кордоном, організували схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР-тестування.

Коли обсяги замовлення таких довідок від турфірм зросли, то до цього процесу залучили ще двох спільників.