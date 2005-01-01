У Києві кіберполіція викрила хакера, який зламував сторінки інтернет-магазинів

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:47170

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У Києві кіберполіція викрила хакера, який зламував сторінки інтернет-магазинів
фото Кіберполіції України
Правоохоронці встановлюють жертв дій зловмисника

У Києві правоохоронці викрили 23-річного хакера, який зламував персональні сторінки користувачів у соцмережах і профілі інтернет-магазинів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Департаменту кіберполіції.

«Використовуючи фейкові сторінки і електронні листи нібито від адміністрації Instagram, зловмисник отримував доступ до вказаних сторінок. Після чого відправляв постраждалим email-листи, в яких пропонував за 10 тис. грн розблокувати сторінку», – йдеться в повідомленні.

За місцем проживання підозрюваного провели санкціонований обшук, під час якого було виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з різними сім-картками, що їх зловмисник використовував для реєстрації фейкових доменних імен. Також у квартирі вилучено блокнот з чорновими записами, куди він записував усі операції руху коштів.

Наразі правоохоронці встановлюють жертв дій зловмисника. Вилучену комп'ютерну техніку направлено на експертизу. Після отримання її результатів буде вирішено питання про оголошення затриманому про підозру.

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