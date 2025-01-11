Мінівен зіткнувся з пасажирським автобусом на Столичному шосе

У суботу, 11 січня, під Києвом сталася ДТП за участі маршрутного автобуса та мінівена. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще восьмеро людей отримали поранення, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Аварія сталася ввечері 1 січня на Столичному шосе, на вулиці Конча-Заспинській. На дорозі зіткнулися автомобіль Hyundai та автобус Mercedes-Benz.

«Травмувалися водій та 7 пасажирів маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трьох людей, серед яких одна дитина 6 років, госпіталізували медики. З мінівена Hyundai за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники деблокували тіло чоловіка та жінки», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, до прибуття рятувальників вдалося врятувати з авто 4-річну дитину. Її з пораненнями госпіталізували до дитячої лікарні «Охматдит».

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року на Прикарпатті сталася ДТП за участі автомобіля BMW та вантажівки. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинули 20-річний водій та четверо пасажирів легкового авто.