Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили та затримали заступника директора одного з дорожніх комунальних підприємств, який взяв хабар у 500 тис. грн з асфальтування ділянки. Йому оголосили про підозру, повідомили у четвер, 30 листопада, у прес-службі поліції Києва.

«Заступник директора підприємства, яке відповідає за ремонт і утримання автомобільних шляхів одного з районів Києва, вимагав неправомірну вигоду за асфальтування ділянки підʼїзної дороги до будинку на бездоговірній основі. Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління столичної поліції затримали фігуранта під час одержання 425 тис. грн другого “траншу”. Раніше правоохоронці задокументували факт одержання комунальником частини коштів», – повідомили у прес-службі поліції.

Імені посадовця та місця його роботи у поліції не уточнили. Чоловіка затримали на гарячому в порядку ст. 208 ККУ. Під час обшуків у нього виявили 2000 доларів, отриманих як частина хабаря.

Заступнику директора підприємства оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років із конфіскацією майна. Наразі триває слідство.

Зазначимо, 29 листопада НАБУ викрило на хабарництві чотирьох суддів Київського апеляційного суду. За даними «Суспільного», йдеться про суддів Апеляційного суду Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна, які розглядали одну з апеляцій колишнього президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.