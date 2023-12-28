Двом неповнолітнім загрожує 10 років тюрми за напад та грабіж

У Києві правоохоронці викрили двох юнаків, які за прикладом російського серіалу «Слово пацана» організували розбійне угруповання та готувалися здійснити серію пограбувань. До затримання двоє підлітків встигли побити та пограбувати неповнолітнього, повідомили у прес-службі поліції Києва у четвер, 28 грудня.

За даними слідства, на початку грудня 2023 року до правоохоронців звернувся батько 16-річного хлопця, заявивши, що того побили та пограбували двоє невідомих. Поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє юнаків зі злочинної групи, створеної за прикладом угрупувань із російського бандитського серіалу «Слово пацана».

«Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч», – повідомив начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

За словами Трембіцького, юнаки побили 16-річного та відібрали в нього телефон. Техніку вони одразу здали до ломбарду та розподілили між собою кошти за телефон.

«Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати», – повідомив начальник відділку.

Правоохоронці розшукали та вилучили мобільний телефон постраждалого. Двом нападникам – 17-річному та 16-річному хлопцям, – оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану). Неповнолітнім нападникам загрожує до 10 років позбавлення волі.