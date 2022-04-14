В Україні продовжують працювати 16 зі 121 кінотеатрів

Мережа «Планета кіно» відновлює роботу кінотеатрів у Дніпрі та Києві. Можливо, до них невдовзі приєднаються Суми.

«Ми працюємо у Львові та Одесі, завтра відкриємось у Дніпрі. Наступного тижня відкриємось у Києві. До кінця місяця, можливо, у Сумах. Ситуація складна і поки що не прогнозована з Харковом», – розповіла «Інтерфакс-Україна» представниця мережі Наталія Байдан.

Вона уточнила, що у столиці спочатку почне працювати кінотеатр у River Mall. Зараз ті кінотеатри, які працюють, є збитковими.

«У нормальні місяці наші продажі були на рівні приблизно 80 млн грн на місяць, зараз це менше 2 млн грн. Активно веду переговори з правовласниками щодо надання нам нових релізів. Є надія, що вони з'являться у травні. Тоді, сподіваюся, ситуація владнається», – розповіла Байдан.

Загалом в Україні до війни налічувалось 511 кінозалів двадцяти найбільших мереж. Зараз з них працюють 71. Найбільше – на Львівщині (31 зал); у Чернівцях працюють девʼять залів, а в Одесі – вісім, повідомляє Forbes.

В Україні продовжують працювати 16 зі 121 кінотеатрів. Більшість мереж суттєво знизили ціни на квитки та показують фільми повторно. Нових релізів практично немає.