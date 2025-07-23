Кияни видавали себе за поліцейських для створення контенту

У Києві правоохоронці затримали блогерів, які заради контенту видавали себе за поліцейських та знімали це на відео. Про це у середу, 23 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

Правоохоронці побачили в інтернеті близько десяти відео, на яких люди переодягнені у поліцейську форму влаштовували псевдоперевірки документів й імітували затримання.

«Встановлено, що учасники відеоконтенту – мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції. Так звані актори видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах», – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, блогери знімали такі відео з метою дискредитації роботи правоохоронного органу. Поліцейські склали стосовно трьох псевдополіцейських адміністративні протоколи за незаконне використання ознак належності до Національної поліції (ст. 184-3 КУпАП). Санкція статті передбачає штраф на суму до 34 тис. грн.

Крім того, двох киян, які допомагали створювати провокативний контент, поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

Нагадаємо, у червні 2024 року СБУ затримала двох блогерів, які поширювали контент з локаціями бойових позицій та переміщенням Сил оборони.