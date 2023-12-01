Автомобіль військового виявили в одному зі спальних районів Києва

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв убивство військовослужбовця через сварку щодо боргів. Злочинець зарізав чоловіка та викинув його тіло в одну із водойм поблизу Києва, повідомили у прес-службі поліції міста у п’ятницю, 1 грудня.

За даними слідства, 30 листопада військовослужбовець мав їхати власним автомобілем до місцевого госпіталю, проте із ним раптово зник зв’язок. Під час розшуку чоловіка його тіло виявили в одній з водойм на околиці Києва із ножовими пораненнями. Машину військового знайшли в одному зі спальних районів міста.

«По дорозі до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Під час зустрічі між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов’язань. Нападник дістав ніж та завдав удар потерпілому в шию, груди та голову. Коли він переконався, що військовий помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Тож надалі він поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на його ж автомобілі відвіз за місто та кинув у водойму», –повідомив голова карного розшуку поліції Києва Андрій Кічук.

На тілі загиблого військовослужбовця виявили щонайменше 15 ножових поранень. Напад на нього скоїв 31-річний мешканець Вінниччини, якого затримали правоохоронці. У поліції встановили, що чоловік також обвинувачується у нападі на двох жінок у Вінницькій області.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.