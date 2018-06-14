У Києві встановили скульптури, які нагадують про війну

На вулицях Києва з'явилися скульптури-силуети, що мають на меті нагадати перехожим про війну на Сході України.

Автор проекту - доброволець та фотограф Олесь Кромпляс. Він брав участь у звільненні Маріуполя, був в Іловайську, Щасті, Донецькому аеропорту, повідомляє сайт «Громада Київщини».

«Вчора в центрі Києва ми поставили двадцять таких скульптур. У минулому році у мене була фотовиставка «Промка», і на ній подібні силуети служили всього лише декораціями. Коли я їх вивіз до Німеччини і Швейцарії, побачив реакцію людей, які приходили і торкалися до дірки в них. І вони справляли не менше враження, ніж фотографії, які були здобуті більшою ціною. І я подумав, що у нас в країні відбувається шалена гіперінфляція вражень. Ми звикли до жахливих картинок по телевізору або в інтернеті. А ось тактильних відчуттів ще ніхто не торкався. І народилася ідея створити проект, до якого можна було б підійти і доторкнутися. Щоб люди розуміли, війна триває, вона зовсім поруч - від кордону до нас на будь-якому танку, навіть старому, їхати дві години, а зі Сходу - півтора дня», - цитує сайт автора проекту.

Він створив типові силуети жителів Києва, які можна побачити на вулицях: дівчинка з кулькою, молода пара, жінка з песиком тощо. Потім кожен із силуетів прострілювався на стрільбищі.

Скульптури можна знайти в парку імені Тараса Шевченка, на Михайлівській площі, набережній Дніпра, Майдані Незалежності, біля станцій метро «Олімпійська», «Льва Толстого», «Хрещатик», «Арсенальна», «Золоті ворота», «Палац спорту» , «Поштова площа», «Контрактова площа».