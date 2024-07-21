Чоловік випав з 24 поверху одного з будинків ЖК RiverStone

У неділю, 21 липня, на лівобережжі Києва з 24 поверху нового житлового комплексу впав чоловік. Імовірно, він здійснив самогубство, повідомили hromadske у поліції Києва.

Про падіння чоловіка невизначеного віку повідомили у місцевих Telegram-канал. Там поширили відео, на якому видно рятувальників, які дістають тіло загиблого з даху підїзду.

Очевидець події повідомив, що чоловік стрибнув з 24 поверху житлового комплексу RiverStone, розташованого на лівобережні Дніпровській набережній.

У пресслужбі поліції повідомили журналістам, що наразі з’ясовують обставини інциденту. Імовірно, чоловік здійснив самогубство, повідомили правоохоронці.

Зазначимо, це не перший інцидент, який відбувся у Києві за 21 липня. Вдень у центрі міста обірвався трос канатної дороги через Дніпро, на якій перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають понад п’ять годин, поліція відкрила кримінальні провадження проти компанії Kyiv Flyline, якій належить атракціон.